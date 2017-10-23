Сообщение о раскрытом покушении на Порошенко оказалось проделкой хакеров

Спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в комментарии телеканалу ТСН заявила, что обнародованное в понедельник сообщение о раскрытии покушения на президента страны Петра Порошенко является подделкой.

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В СБУ телеканалу сообщили, что пытаются разобраться с тем, кто мог разослать фейковое сообщение от имени пресс-центра структуры.

ТСН, в свою очередь, указывает, что сообщения рассылались с румынских IP-адресов. В СБУ телеканалу косвенно подтвердили эту информацию, сообщив, что письмо было отправлено из «ближнего зарубежья».

Сообщение о раскрытии покушения появилось 23 октября. «РИА Новости Украина» со ссылкой на пресс-службу СБУ указывало, что на Петра Порошенко готовилось покушение во время его поездки в Донбасс 22 октября. «Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», — отметили в спецслужбе. Отмечалось, что задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалом.