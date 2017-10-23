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СБУ сообщила о ликвидации покушавшихся на Порошенко снайперов

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В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что на президента страны Петра Порошенко готовилось покушение во время его поездки в Донбасс 22 октября. Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает «РИА Новости Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, готовивших покушение на президента Украины. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы», — отметили в спецслужбе.

По информации ведомства, задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Manlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалом. «Установлено, что ликвидированные лица имеют непосредственное отношение к лидерам беспорядков в Киеве. Сейчас проходят оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников террористов», — сообщили в СБУ.

20 октября Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании весной 2014-го сотрудники украинской Государственной пограничной службы спасли ему жизнь. «Когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ в Изварино, Довжанском, могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка, фактически спасли мою жизнь, поэтому я сегодня здесь», — вспоминал президент.

В конце августа украинский журналист Сергей Босак со ссылкой на ответ из Службы безопасности Украины сообщил, что на Порошенко за время его нахождения на посту президента было совершено два покушения.

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