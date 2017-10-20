Порошенко рассказал о своем спасении от ополченцев весной 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во время предвыборной кампании весной 2014-го сотрудники украинской Государственной пограничной службы спасли ему жизнь. Об этом он рассказал, выступая перед пограничниками в Киевской области, передает в пятницу, 20 октября, УНН.

«Во время своей президентской кампании, когда я был в Луганске, буквально в 200 метрах от захваченного здания СБУ в Изварино, Довжанском, могу сказать, что воины-пограничники, пограничная разведка, фактически спасли мою жизнь, поэтому я сегодня здесь», — отметил Порошенко. Подробностей произошедшего глава государства не привел.

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31 августа украинский журналист Сергей Босак со ссылкой на ответ из Службы безопасности Украины сообщил, что на Порошенко за время его нахождения на посту президента было совершено два покушения.

Неделей ранее в СБУ рассказали о запланированном покушении на главу государства в ходе его поездки в Харьковскую область. О попытке убийства главы государства предупредил женский механический голос по телефону. Обнаружить местонахождение анонима сотрудники спецслужбы не смогли.

Весной 2014-го в Донбассе начался вооруженный конфликт после того, как украинские власти попытались подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Досрочные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014-го, до этого кандидаты совершали поездки по регионам, в том числе в месте противостояния киевских силовиков и ополченцев.