СБУ раскрыла количество покушений на Порошенко

На президента Украины Петра Порошенко за время его нахождения на посту главы государства было совершено два покушения. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает украинский журналист Сергей Босак на своей странице в Facebook.

Он опубликовал копию ответа Службы безопасности Украины (СБУ) на свой запрос. В документе говорится, что следственные органы СБУ ведут производство по двум уголовным делам о посягательстве на жизнь Порошенко.

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Неделей ранее в СБУ рассказали о запланированном покушении на украинского президента в ходе его поездки в Харьковскую область. О попытке убийства главы государства предупредил женский механический голос по телефону. Обнаружить местонахождение анонима сотрудники спецслужбы не смогли.

17 августа глава СБУ Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке убийства неких украинских политиков для создания «общественного резонанса».

Киев регулярно приписывает руководству России некие агрессивные намерения. В Москве обвинения Украины опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.