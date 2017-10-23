Пес Макрона помочился в камин и прервал встречу президента

Видео: Guardian Wires

Пес президента Франции Эмманюэля Макрона помочился в камин во время встречи главы государства с членами правительства. Об этом сообщает издание The Guardian.

Журчание прервало рассказ госсекретаря при министре по делам перехода к экологическому и социальному развитию Брюн Пуарсон об инвестициях в бедные районы. Она обернулась, посмотрела на камин и со смехом сказала: «А я-то думала, что это за звук».

«И часто такое происходит?» — поинтересовался госсекретарь при министре консолидации территорий Жюльен Денорманди. «Вы вызвали у моей собаки совершенно необычное поведение», — ответил Макрон.

Летом президент Франции взял из приюта для животных двухлетнюю собаку — помесь черного лабрадора и бельгийского гриффона. Пес, получивший кличку Немо, живет в Елисейском дворце — резиденции главы государства и месте проведения заседаний Совета министров. Иногда он присутствует на встречах Макрона с государственными деятелями или иностранными лидерами.

11 октября сообщалось, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.