Палестинец пожелал всем доброго утра и оказался в полиции

Израильская полиция задержала палестинца после его поста на арабском языке в Facebook, который был неправильно переведен на иврит автоматическим переводчиком. Об этом сообщает Haaretz.

Мужчина разместил пост, в котором пожелал всем «доброго утра», он был снабжен фотографией палестинца на фоне бульдозера. Сотрудники полиции обратили внимание на текст сообщения. Встроенный алгоритм Facebook перевел пост как «нападайте на них», после чего мужчина был задержан.

Стражей порядка также смутил бульдозер на фотографии, поскольку ранее они неоднократно использовались палестинскими террористами в их атаках, напоминает The Times of Israel. После нескольких часов допроса мужчина был отпущен.

Оказавшись на свободе, палестинец удалил сообщение со своей страницы, а комментировать произошедшее с ним отказался.

