Страховщики предрекли американцам более раннюю смерть на пенсии

Ожидаемая продолжительность жизни пенсионеров в США снижается. Таковы данные Общества актуариев (Society of Actuaries, SOA, специалисты по страховой математике) США, которые приводит Bloomberg.

По оценке SOA, 65-летний пенсионер проживет до 85-ти с половиной лет, женщина — до 87,6 года. В октябре 2016 года, уточняет Bloomberg, актуарии оценивали продолжительность жизни вышедших на пенсию американцев на 0,2 года длиннее.

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При этом, в возрасте от 65 до 69 лет работает один американец из трех, в начале 1970-х годов в этой группе трудился один человек из пяти, пишет Bloomberg.

Также SOA в исследовании приводит данные о смертности в США за год: этот показатель с 2014 по 2015 год показал рост впервые с 2005 года — на 1,2 процента.

По данным Национального центра медицинской статистики США, в 2015 году продолжительность жизни в стране снизилась впервые за 20 лет. Для мужчин — с 76,5 года до 76,3 года, для женщин — с 81,3 до 81,2 года.