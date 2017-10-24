Пресс-секретарь Порошенко рассказал о выступающем «на измене» президенте

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, комментируя выступление Петра Порошенко на Раде (Совете) национального единства допустил ошибку и назвал эту организацию зрадой (на украинском — «измена»). Соответствующий пост в микроблоге Twitter представитель главы государства опубликовал во вторник, 24 октября.

«В время моего президентства мы совершили 133 поездки в регионы Украины. Порошенко [выступает] на измене», — гласит дословный перевод записи.

Материалы по теме «К Порошенко скоро придут с оружием» Бывший депутат Рады Олейник — о новом госперевороте на Украине

В январе 2016-го Порошенко, выступая перед аудиторией, не смог вспомнить, как будет «кошелек» по-украински. Тогда президент обратился к кому-то из присутствующих: «Кошелек, как будет?»

В марте 2015-го Порошенко оговорился и назвал убийц офицера Службы безопасности Украины Виктора Мандзика «циничными бандерами». На встрече с работниками ведомства в честь 23-й годовщины со дня его создания президент сказал: «Циничные бандеры (...) бандиты, в военной форме с оружием в руках. Грабили украинцев, тайно убивали их. И Виктор не побоялся стать на их пути».