Мир
 
01:57Je Suis Таня. От редакции «Ленты.ру»→

Трампа закидали флагами России

Перейти в «Мою Ленту»

Президента США Дональда Трампа закидали флажками с российским триколором в здании конгресса на Капитолийском холме. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел перед обедом, на котором глава государства планировал встретиться с сенаторами-республиканцами. Когда Трамп проходил мимо журналистов, неизвестный бросил в его сторону пачку флажков с криками «Трамп — это измена».

Президент не отреагировал на происходящее. Протестующий был задержан охраной здания.

30 апреля в Пенсильвании между трибуной, с которой Трамп произносил речь перед своими сторонниками, и снимающей мероприятие камерой неизвестный подбросил в воздух несколько российских флажков.

24 февраля с Трампом произошел похожий инцидент. На Конференции консервативных политических действий неизвестные, как утверждается, достали российские флажки с написанным на них именем президента США и начали раздавать их присутствующим. Ответственность за акцию взяло на себя движение Americans Take Action («Американцы начинают действовать»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Protester throws Russian flags at President Donald Trump before Capitol Hill lunch
Во время речи Трампа в воздух подбросили российские флажки
На конференции с участием Трампа устроили провокацию с флагами России
Последние новости
Собчак рассказала о первых трех решениях на посту президента
Трампа закидали флагами России
Названы время и место проведения матчей сборной России с Аргентиной и Испанией
MDK запустит свою криптовалюту
Предсказана судьба последнего барреля нефти на Земле
Собчак вспомнила шалости с главой Росгвардии
Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Другие материалы рубрики
Мир00:0023 октября

Пришли к успеху

Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
20:42Сегодня

Россия помешала Совбезу ООН продлить расследование по химоружию в Сирии

18:50Сегодня

НАТО создаст два новых командования для противодействия России

18:22Сегодня

В Китае стюардесса выпала из самолета

Мир00:0018 октября

Шпион, разлогинься

Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
17:02Сегодня

В Иране приговорен к смертной казни агент «Моссада»

17:41Сегодня

Шойгу доложил о зачистке в Сирии территории размером с три Сирии

16:10Сегодня

Боевики ИГ тысячами устремились из Сирии по домам

Мир00:02 6 октября

Мне — гарем, вам — Коран

Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
14:12Сегодня

Испания приготовилась применить силу против Каталонии

14:35Сегодня

Американской семейной паре случайно доставили 28 килограммов марихуаны

03:06Сегодня

В США годовалый ребенок из России утонул в джакузи на вечеринке

Россия
Сел и не вышел
Тюремные больницы в России стали фабриками смерти
Безумный физик: кто напал на журналистку «Эха Москвы»
Атаковавший обвинял Татьяну Фельгенгауэр в телепатических домогательствах
Названы цели программы реновации в Москве
Студент колледжа ударил ножом восьмиклассника в Москве
Вдова погибшего в Сирии майора обвинила Минобороны в крохоборстве
Собянин рассказал о готовности вновь баллотироваться в мэры Москвы в 2018 году
Петербуржец-шизофреник оказался владельцем водительских прав 11 категорий
Все материалы
Мир
Пришли к успеху
Американская секта порабощала женщин, клеймила их и мучила диетами
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»
Россия помешала Совбезу ООН продлить расследование по химоружию в Сирии
В Китае стюардесса выпала из самолета
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Все материалы
Бывший СССР
Михо и Майдан
Сможет ли бывший президент Грузии свергнуть Порошенко
Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
В Киеве сообщили о росте числа посещающих Россию украинцев
Порошенко проиллюстрировал пост о выселении украинцев снимком депортации евреев
Полуголая активистка Femen в образе овцы воспротивилась секс-турам на Украину
Киев заявил о готовности соратников Саакашвили силой захватить власть на Украине
Порошенко объявил Украину основательницей ООН
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампОбмазались властью
Зачем богатейшие люди мира идут в политику
Ласточкино гнездо
РЖД сделала ставку на скоростные электропоезда «Уральских локомотивов»
MDK запустит свою криптовалюту
Саудовская Аравия построит город в пустыне и заселит его роботами
Предсказана судьба последнего барреля нефти на Земле
Подсчитаны доходы от жеребцов Елизаветы II
На поддержку «ВИМ-Авиа» потратили более полумиллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Векселя исчезают в полдень
В Москве расследуют бесследное исчезновение ценных бумаг на 40 миллионов рублей
Чемодан со скелетом ребенка нашли в выгребной яме под Иркутском
Кировские полицейские обстреляли машину с 16-летним подростком
В Москве внучка убила бабушку ударами ножа в лицо
Напавшего на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр арестовали на два месяца
Все материалы
Наука и техника
Американский беспилотник RQ-4A Global HawkСамим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
«Сопротивление приняло форму джихада»
Зачем Россия захватила Кавказ и продолжает его кормить
Созданы свиньи без сала
Американские беспилотники заметили вблизи Крымского моста
Названы условия мужского оргазма
Раскрыта информация о готовности бомбардировщиков B-52
Все материалы
Спорт
«Все медали запачканы допингом»
Китай пичкал спортсменов мощнейшими препаратами, и те уничтожали соперников
Покусанный львом регбист показал свои увечья
Боксер отметил 20-летие и умер через четыре дня
Шведская футболистка обвинила в изнасиловании игрока АПЛ
Итальянских фанатов отправят в концлагерь
Месси и Роналду проголосовали друг против друга в опросе ФИФА
Вратарь сборной Бразилии остановился на светофоре и лишился машины
Все материалы
Культура
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
«Попробовал экстази — и понял, что такое секс»
Молочные оргии, голые девушки и беспробудный кайф Владимира Епифанцева
«В Шаламове чувствовался лагерный человек»
Перестройка в СССР началась с публикаций узника ГУЛАГа
Повзрослевшая Даша-путешественница переедет к кузену в полнометражном фильме
Зеленые коды из «Матрицы» оказались рецептами суши
Серийный эксгибиционист оголился перед статуей Давида
Дуэт Потапа и Насти Каменских объявил об уходе со сцены
Все материалы
Интернет и СМИ
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Ассанж станет гостем Познера
Собчак вспомнила шалости с главой Росгвардии
Ведущие глянцевые издания отказались от именитого фотографа из-за домогательств
Россиян и украинцев атаковал новый вирус-вымогатель «Плохой кролик»
Все материалы
Ценности
Темная сладость
Искушение и соблазн, от которого не могут отказаться ни мужчины, ни женщины
Покрас Лампас украсил юбилейную куртку Levi's
Созданы люксовые пуховики для богатых маленьких собачек
Бренд adidas создал капсульную коллекцию вместе с Полем Погба
Американцы предложили россиянкам очень сексуальное белье
Часы Radiomir получили зеленый циферблат
Дизайнер создал алфавит в стиле компаний по производству гаджетов
Все материалы
Путешествия
Краденые консервы и секс под мостом
Россиянин путешествовал на товарном поезде с американскими бомжами
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Десять альпинистов погибли в Монголии
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Все материалы
Из жизни
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Калифорниец смастерил доску для серфинга из 10 тысяч окурков
Аргентинка сняла на видео ударившую рядом с ее сыном молнию
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Когда за Квята не стыдно
Как Формула-1 провела безошибочный Гран-при США. Ну, почти безошибочный
Тигуанище
Мы поехали на тест одного удлиненного VW Tiguan, а встретили сразу два
Дайте грязи: конкуренты вседорожному хэтчу Kia Rio X-Line
Renault Sandero Stepway, Lada Vesta SW Cross и другие приподнятые бюджетники
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Аренда электрокара в Москве обойдется в тысячу рублей за час
Квята повторно отстранили от Формулы-1
Геймер превратил суперкар Lamborghini в контроллер для Xbox
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы