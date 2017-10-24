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Путин испытал гордость за людей труда

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Владимир Путин
Владимир Путин

России нужны сотни тысяч таких специалистов, как победители чемпионата рабочих профессий WorldSkills, заявил президент Владимир Путин во вторник, 24 октября, сообщает ТАСС.

«Вас сколько было — 58 участников? Вы проявили себя блестяще, но экономике в целом нужны сотни, тысячи и сотни тысяч таких специалистов как вы. И благодаря вам, я уверен, они у нас будут появляться в нужном количестве», — сказал российский лидер, поздравляя российскую команду с победой.

Путин подчеркнул, что результат молодых людей вызывает гордость «за страну, вообще за людей труда», потому что благодаря именно им экономика России, а вслед за ней и вся страна, становятся сильнее.

Национальная сборная России на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ) завоевала первое место в общем командном зачете и пятое место — в медальном. Впервые за пятилетнюю историю участия в WorldSkills российская сборная принимала участие в состязаниях по каждой из компетенций, отмечает агентство.

24 августа генеральный директор директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов заявил, что чемпионаты по стандартам WorldSkills это не просто показательные выступления, это эффективный интструмент по внедрению мировых стандартов в отечественную систему образования.

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, которое занимается популяризацией рабочих и инженерных профессий за счет проведения чемпионатов профессионально мастерства.

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