Наука и техника
 

Показано «лицо бога» в Печи

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Телескоп VST (VLT Survey Telescope) сделал снимок NGC 1316, расположенной в созвездии Печи. Из-за характерного вида данную линзообразную галактику иногда называют «лицом бога». Снимок доступен на сайте Европейской Южной Обсерватории.

Телескопу удалось получить одно из самых качественных изображений NGC 1316. Данная галактика возникла в результате слияния более мелких, о чем свидетельствует ее «кружевная» структура из петель, арок и колец.

Процессы слияния, результатом которых стало образование NGC 1316, привели к притоку газа, подпитывающего сверхмассивную черную дыру, которая в 150 миллионов раз тяжелее Солнца. Данный объект, расположенный в центр галактики, выбрасывает интенсивные потоки частиц высоких энергий, которые формируют характерные эмиссионные полости, видимые на радиочастотах.

Галактика NGC 1316, также называемая Печь А, расположена примерно в 60 миллионах световых лет от Земли. Она является наиболее ярким источником радиоизлучения на частоте 1,4 тысячи мегагерц в созвездии.

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