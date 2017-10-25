Власти Петербурга прокомментировали сообщения о дефиците хлеба

Нехватка хлеба Санкт-Петербургу не грозит, но отмечается неритмичность поставок из-за неготовности железнодорожников к росту экспорта зерна. Об этом в среду, 25 октября, заявил глава комитета по промышленной политике и инновациям администрации Санкт-Петербурга Максим Мейксин, сообщает ТАСС.

«Дефицита зерна в Петербурге нет, проблем в ближайшем будущем мы не видим, но заранее решили обратить внимание правительства на сложившуюся ситуацию на рынке железнодорожных перевозок, который оказался не готов к росту экономики и экспортным поставкам зерна», — сказал Мейксин.

По его словам, у мукомольных предприятий города есть запас зерна на две-три недели. Кроме того, в продовольственном фонде Санкт-Петербурга сформирован постоянный резерв зерна. Даже при прекращении поставок в город его хватит на месяц. Также существует запас Росрезерва.

Ранее 25 октября «Коммерсантъ» писал о том, что Санкт-Петербург может столкнуться с дефицитом хлеба и ростом цен. Об этом говорится в письме губернатора Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу.