Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полсотни пациенток без их ведома

Бывшего врача-репродуктолога в американском штате Индиана обвиняют в использовании собственной спермы для того, чтобы помочь пациенткам забеременеть. Об этом сообщает New York Post.

По словам адвокатов 78-летнего Дональда Клайна (Donald Cline), он собирается признать свою вину. Судебное слушание намечено на 14 декабря.

Как отмечает Daily Mail, следствие подозревает, что с начала 1970-х гинеколог оплодотворил около полусотни пациенток, которые были уверены, что биологический материл был взят из банка спермы. На такой шаг он шел, когда под рукой не было донорского материала.

При этом, как пишет New York Post, пока установлено, что Клайн является биологическим отцом, как минимум, двух детей своих пациенток. Впрочем, следствие по этому делу продолжается.

Согласно законам штата Индиана, врачам не запрещено становиться донорами собственных пациентов. Какое наказание может грозить врачу, не уточняется.

Клайн отправился на пенсию в 2009 году.