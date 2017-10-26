В центре Донецка прогремел мощный взрыв, пострадали два человека. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.

Инцидент произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома недалеко от правительственного квартала. По предварительной версии, взорвался газ. Один из пострадавших — мужчина, у него травма ноги, медики оказывают ему первую помощь. Вторая пострадавшая — женщина. Спасатели эвакуировали ее из квартиры через окно при помощи специального автомобиля МЧС, передает РИА Новости.

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После взрыва в подъезде образовались завалы, поиск пострадавших продолжается. Повреждено остекление дома и нескольких квартир, на месте работают бригады МЧС и сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

23 сентября в Донецке было совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева. Был подорван его автомобиль, сам чиновник выжил. Источники в силовых ведомствах отмечали, что всего было два взрыва, сработали противопехотные мины направленного действия времен СССР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.