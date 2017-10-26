Из жизни
 

Трупы и разбитая машина оказалась шуткой к Хеллоуину

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Жители американского города Вейртаун, штат Нью-Джерси, не могут прийти к согласию по поводу пугающего хеллоуинского украшения, которое соорудила одна из местных семей. Об этом сообщает Time.

Кевин и Кристен Негротто (Kevin and Krysten Negrotto) поставили у себя во дворе разбитый легковой автомобиль. Он прижимает к дереву манекен мужчины. Рядом на земле валяется окровавленный манекен женщины. Место огорожено полицейской лентой.

Многие горожане осуждают украшение, которое можно спутать с последствиями реального происшествия. «Я думаю, это чересчур, — сказала одна из жительниц Вейртауна журналистам CBS. — У нас тут много маленьких детей, семьи». Встречаются и те, кому понравилась праздничное сооружение семейства Негротто. «Все дети обожают его», — заявил один из прохожих.

Недоброжелатели пожаловались на украшение в полицию, однако пока не сумели добиться, чтобы его убрали.

В 2016 году сообщалось, что хеллоуинское украшение одного из домов во Флориде спугнуло вора, который пытался его украсть.

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