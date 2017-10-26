Гигантская сколопендра сожрала беременную змею

Группа таиландских биологов наблюдала, как гигантская хищная многоножка убила и съела змею, которая откладывала яйца. По словам специалистов, это первый зафиксированный случай атаки сколопендры на беременную рептилию. Статья исследователей опубликована в Journal of Insect Behaviour. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Science Alert.

Биологи определили, что хищное членистоногое принадлежит виду Scolopendra dawydoffi, который отличается агрессивным поведением и крупными размерами. Эти животные обитают в Юго-Восточной Азии. Его жертва является самкой треугольной черноголовой змеи Sibynophis triangularis. По словам исследователей, во время атаки многоножки пресмыкающееся находилось в беззащитном положении, откладывая яица.

В ходе короткого сражения сколопендра обхватила жертву конечностями и убила ее форципулами — видоизмененными передними ногами, содержащими яд и напоминающими по форме челюсти.

Многоножки обычно нападают на насекомых, однако при подходящей возможности они могут поедать нетипичных для их рациона млекопитающих или рептилий. Относительно крупные животные более питательны, чем беспозвоночные, однако могут дать сколопендре отпор, поэтому членистоногое нападает только в том случае, когда может застигнуть жертву врасплох. Такое хищничество называется оппортунистическим.