Индианку изнасиловали на глазах у прохожих

Видео: news18.com

В индийском городе Вишакхапатнам, расположенном на юго-востоке страны, женщину изнасиловали на улице прямо на глазах у прохожих, которые вместо того, чтобы вмешаться и вызвать полицию, достали сотовые телефоны и сняли происходящее на видео. Об этом сообщает The Hindustan Times.

По данным издания, за два дня до случившегося женщина поссорилась со своим мужем и ушла из дома. Она лежала на улице, когда к ней подошел пьяный 23-летний мужчина по имени Ганжи Сильва.

«Очевидно, она была слишком слаба, некоторое время не ела и лежала в тени дерева, когда Сильва, находившийся в нетрезвом состоянии, изнасиловал ее», — рассказали в полиции.

Нападавший задержан, женщина доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.