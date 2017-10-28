Награжденный Путиным ученый-атомщик попал в аварию

Создатель корпусов для атомных реакторов профессор Георгий Карзов попал в дорожно-транспортное происшествие во Всеволожском районе Ленинградской области. Ученый в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает в субботу, 28 октября, портал 47news.ru.

По информации ресурса, автомобиль, которым управлял 78-летний Карзов, 27 октября около пяти часов вечера вылетел в кювет на 26-м километре трассы «Сортавала». Также в салоне находилась 80-летняя жена ученого Галина.

На момент написания материала состояние профессора Карзова оценивается как стабильно тяжелое.

Георгий Карзов — доктор технических наук, профессор, один из ведущих специалистов, работающих в области материаловедения и конструкционной прочности материалов для атомной энергетики. В 2005 году он был удостоен звания заслуженного деятеля науки России. В 2013 году президент России Владимир Путин вручил Георгию Карзову государственную премию в области науки и технологии за создание нового класса высокорадиационностойких материалов для корпусов атомных реакторов и методов продления сроков их эксплуатации.