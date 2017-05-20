На военных учениях в Эстонии произошло третье ЧП за неделю

Бронетранспортер вылетел в кювет во время международных военных учений с участием стран НАТО и союзников в Эстонии. Об этом со ссылкой на местный департамент полиции в субботу, 20 мая, сообщает издание Stolitsa.ee.

В результате ЧП, произошедшего в Иду-Вирумаа, пострадали два человека — водитель и пассажир БТР. Они доставлены в больницу города Раквере.

Это уже третий инцидент за неделю, происходящий на учениях. 18 мая автомобиль Сил обороны Эстонии задел антенной линию электропередачи. По информации Err.ee, пострадали три военнослужащих-срочника. У одного из них тяжелые ранения.

«Интерфакс» сообщает, что 17 мая в рамках учений произошло ДТП: грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на резервиста, который отражал атаки условного противника под его прикрытием. О состоянии пострадавшего информации нет.

Учения «Весенний шторм» проводятся в Эстонии с 8 по 25 мая. В них принимают участие около девяти тысяч человек, в том числе примерно две тысячи представителей стран НАТО и государств-партнеров.