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Богатым поклонникам бейсбола предложили кроссовки за 40 тысяч долларов

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Американский бейсболист Дерек Джетер, завершивший карьеру в 2014 году, выпустил вместе с брендом Air Jordan кроссовки Derek Jeter-edition Air Jordan 11s. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает HighSnobiety.

Стоимость каждой пары составляет 40 тысяч долларов. Кроссовки выполнены из темно-синей замши с белой подошвой. На задней части обуви указан номер два, под которым выступал на протяжении своей спортивной карьеры Джетер.

Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел американский баскетболист Майкл Джордан. Air Jordan 1 были выпущены в 1985 году в красно-черной окраске — цветах команды «Чикаго Буллс» (до этого вся обувь для баскетболистов была белого цвета).

Дерек Джетер (Derek Jeter) — американский бейсболист, отыгравший 20 сезонов в Главной лиге бейсбола (МЛБ) за «Нью-Йорк Янкиз». С 2003 года и до завершения карьеры в 2014 году Джитер был капитаном команды. В 2000 году был признан ее самым ценным игроком. За свою карьеру Джетер сделал 3465 хитов, этой шестой результат в истории МЛБ.

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