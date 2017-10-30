Богатым поклонникам бейсбола предложили кроссовки за 40 тысяч долларов

Американский бейсболист Дерек Джетер, завершивший карьеру в 2014 году, выпустил вместе с брендом Air Jordan кроссовки Derek Jeter-edition Air Jordan 11s. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает HighSnobiety.

Стоимость каждой пары составляет 40 тысяч долларов. Кроссовки выполнены из темно-синей замши с белой подошвой. На задней части обуви указан номер два, под которым выступал на протяжении своей спортивной карьеры Джетер.

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Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел американский баскетболист Майкл Джордан. Air Jordan 1 были выпущены в 1985 году в красно-черной окраске — цветах команды «Чикаго Буллс» (до этого вся обувь для баскетболистов была белого цвета).

Дерек Джетер (Derek Jeter) — американский бейсболист, отыгравший 20 сезонов в Главной лиге бейсбола (МЛБ) за «Нью-Йорк Янкиз». С 2003 года и до завершения карьеры в 2014 году Джитер был капитаном команды. В 2000 году был признан ее самым ценным игроком. За свою карьеру Джетер сделал 3465 хитов, этой шестой результат в истории МЛБ.