Глава Крыма согласился дать показания по делу о госизмене Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов дать показания в украинском суде по обвинению в госизмене. Об этом он сказал во вторник, 31 октября, передает агентство «Крыминформ».

«При необходимости нужно дать пояснения в режиме видеоконференции, условно говоря, с площадки Генпрокуратуры РФ», — сказал Аксенов.

Он добавил, что обвинения в отношении себя считает бредом. «Я абсолютно не обращаю на это внимание. Просто не хочется отдавать победу маргиналам на ровном месте. Они хотят по беспределу нас всех засудить. Здесь даже вопрос не обо мне, плевал я на это решение, а о том, чтобы создать нормальную практику, что нельзя просто так взять и засудить крымчан за их волеизъявление. Пробиваем дорогу», — отметил глава Крыма.

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В апреле Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возмутилась неявкой Аксенова и депутата Госдумы Натальи Поклонской на допрос в Киев. Сообщалось, что надзорное ведомство в связи с этим намерено уведомить их о новых подозрениях.

Украинская прокуратура в июне 2016-го вызвала на допрос Аксенова и Поклонскую, которая тогда занимала должность прокурора Крыма.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после состоявшегося на полуострове референдума, в ходе которого подавляющее большинство участников голосования высказалось за такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве указывают на то, что процедура воссоединения полуострова с РФ соответствовала нормам международного права.