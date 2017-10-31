Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Актерский состав сериала «Романовы» (The Romanoffs) пополнила номинантка на премию «Оскар» Дайан Лэйн. Об этом во вторник, 31 октября, сообщает Deadline.

Автором сценария и режиссером всех эпизодов «Романовых» выступает создатель сериала «Безумцы» Мэттью Вайнер. Премьера проекта, который ограничится одним сезоном, намечена на 2018 год.

Сериал «Романовы» (The Romanoffs) расскажет о наших современниках, считающих себя потомками российского императора Николая II. Структура сериала будет напоминать «Черное зеркало» — каждый эпизод не связан с остальными и посвящен отдельному персонажу. Всего планируется снять восемь серий.

Ранее сообщалось о том, что в «Романовых» сыграют такие артисты, как Аарон Экхарт, Изабель Юппер, Марта Келлер, Кристина Хендрикс, Кори Столл, Джон Слэттери, Аманда Пит и Джек Хьюстон.

Лэйн номинировалась на премии «Оскар» и «Золотой глобус» за главную роль изменяющей мужу жены в драме «Неверная». Она выигрывала «Золотой глобус» и «Эмми» за участие в телефильме HBO «Правдивое кино». Актриса также известна по таким фильмам, как «Аутсайдеры», «Бойцовая рыбка», «Клуб "Коттон"», «Улицы в огне», «Под солнцем Тосканы», «Человек из стали» и «Лига справедливости».