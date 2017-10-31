Поклонников хип-хопа вернут в 90-е

Американский бренд одежды Mindseeker представил новую коллекцию весна-лето 2018, вдохновленную хип-хоп культурой 90-х годов, пишет HypeBeast.

Издание отмечает, что авторы линейки вдохновились ностальгией по «старой школе». Коллекция включает в себя классические кеды Vans Old Skool, созданные в коллаборации с брендом, а также баскетбольную майку Orlando Magic и спортивный костюм с тремя полосками.

Фото: Mindseeker 1 /2

Бренд Mindseeker основан в 2016 году в Лос-Анджелесе. Компания часто сотрудничает со всемирно известными художниками и дизайнерами.

В августе марка Adidas Originals представила ностальгическую коллекцию одежды EQT в цветах оригинальной линейки 1990-х годов. Вещи из женской линейки — платья, толстовки и верхняя одежда — выполнены в лаконичных сером и белом цветах, а также фирменном зеленом EQT Green.