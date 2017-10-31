Мэр Риги опубликовал видео погони за укравшим пиво мужчиной

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook опубликовал видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая была закреплена на нагрудном кармане полицейского. На ролике запечатлена погоня стражей порядка за вором, укравшим из магазина две бутылки пива.

Во время преследования мужчина бросил спиртное, но все равно был настигнут сотрудниками правоохранительных органов. Интересно, что и полицейские, и злоумышленник обмениваются репликами на русском языке. На странице рижской полиции в Facebook уточняется, что задержанный был ранее объявлен в розыск за ряд других краж.



