Шестиколесный люксовый пикап предложили по цене Ferrari

Американская тюнинговая фирма Hennessey Performance представила шестиколесный пикап VelociRaptor 6x6. Об этом сообщает Motor Authority.

Фото: Hennessey Performance 1 /3

Презентация новинки состоялась на проходящей в Лас-Вегасе специализированной выставке автомобилей и оборудования SEMA. Автомобиль с полным приводом создан на базе Ford F-150 Raptor SuperCrew. Машина предлагается как со штатным 450-сильным мотором, так и с опциональным битурбированным двигателем V-6 мощностью 605 лошадиных сил. Цена — от 295 тысяч долларов (от 312 тысяч — в более мощной комплектации), что сравнимо с ценой нового Ferrari в США (популярная модель 812 Superfast стоит, по данным Car And Driver, от 315 тысяч долларов).

Автомобиль уже доступен для заказа в США напрямую через Hennessey Performance и через отдельных дилеров Ford.

Hennessey Performance Engineering — американская компания по тюнингу спортивных автомобилей. Основана в 1991 году, штаб-квартира в Хьюстоне, штат Техас. Venom F5 должен стать первой самостоятельно разработанной машиной фирмы.