Американцы показали самый быстрый в мире гиперкар

Hennessey Performance

Американская фирма по производству гиперкаров Hennessey Performance опубликована на своем YouTube-канале видеотизер новой модели Venom F5.

Официальная премьера машины запланирована на 1 ноября и состоится на специализированной выставке автомобилей и оборудования SEMA в Лас-Вегасе, США. По данным производителя, Venom F5 способен развить скорость в 480 километров в час, что делает его самым быстрым серийным автомобилем в мире. Технические подробности машины не разглашаются; известно лишь, что двигатель развивает мощность 1500 лошадиных сил.

Hennessey Performance Engineering — американская компания по тюнингу спортивных автомобилей. Основана в 1991 году, штаб-квартира в Хьюстоне, штат Техас. Venom F5 должен стать первой самостоятельно разработанной машиной фирмы.