Богатым автолюбителям предложили еще более мощный Porsche 718

Немецкая автомобильная компания Porsche расширила семейство среднемоторных спортивных моделей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили представители марки.

Установленный на моделях 718 Boxster GTS и 718 Cayman GTS 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель оборудован новым впускным трактом и оптимизированным турбонагнетателем, что увеличило мощность до 365 лошадиных сил. Это на 35 лошадиных сил больше по сравнению с прошлыми модификациями GTS с атмосферными двигателями.

Передние фонари и биксеноновые фары затемнены, как и у предыдущих версий GTS. В задней части модели GTS отличаются затемненными фонарями, черными надписями, черной нижней частью бампера и расположенными по центру черными выхлопными патрубками серийной спортивной выпускной системы. Салон отделан алькантарой. Цена в России начинается от 5,2 миллиона рублей.