Россиянам предложили экономичный гибридный Porsche мощностью 680 лошадиных сил

Немецкая автомобильная компания Porsche представила самую мощную машину в линейке Panamera Sport Turismo. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Модель Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo оснащена четырехлитровым двигателем V8 и электродвигателем суммарной мощностью 680 лошадиных сил. На электроприводе автомобиль может проехать 49 километров при скорости до 140 километров в час. Машина полноприводная уже в базовой комплектации. Разгон с места до 100 километров в час занимает 3,4 секунды; максимальная скорость составляет 310 километров в час. Средний расход топлива в новом европейском ездовом цикле (NEDC) составляет 3 литра на 100 километров.

Литий-ионная батарея автомобиля заряжается в течение 2,4 – 6 часов в зависимости от используемого зарядного устройства и источника электроэнергии. Посадочная формула Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo — 4+1; два крайних задних посадочных места выполнены в виде отдельных сидений.

Автомобиль доступен к заказу в России уже сейчас по цене от 12,2 миллиона рублей.

Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.

