Новый Porsche разогнали до 316 километров в час

На Международном автосалоне IAA представили новый автомобиль Porsche 911 GT3 с механической трансмиссией без заднего антикрыла, который разгоняется до 316 километров в час. Об этом говорилось на презентации компании, сообщает из Франкфурта корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

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«Он будет предлагаться исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач и вместо фиксированного заднего антикрыла будет оснащаться регулируемым задним спойлером, как на 911 Carrera», — отметили в пресс-службе Porsche. У автомобиля четырехлитровый двигатель, с помощью которого машина разгоняет 100 километров в час за 3,9 секунды.

Цены на модель Porsche 911 GT3 с опцией Touring Package и сроки доступности в России будут объявлены дополнительно.

29 августа сообщалось, что автомобильная компания Porsche представила третье поколение модели Cayenne. Официальная премьера состоялась в Штутгарте, на которой также присутствовал корреспондент «Ленты.ру».