Porsche усовершенствовал новый Cayenne

Автомобильная компания Porsche представила третье поколение модели Cayenne. Официальная премьера состоялась в Штутгарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Инженеры усовершенствовали внешний вид машины: передние воздухозаборники стали больше, также увеличилась длина кузова и объем багажника. Кроме того, впервые автомобиль оснащается разноразмерными шинами и системой управления задними колесами. Это, по словам представителей марки, повышает курсовую устойчивость и динамические характеристики при прохождении поворотов.

Ходовые качества автомобиля улучшили за счет системы активного полного привода, трехкамерной пневмоподвески и электронной системы подавления кренов. Еще одна опция для нового Cayenne — чугунные тормозные колодки с покрытием из карбида вольфрама.

Фото: пресс-служба Porsche 1 /4

Со старта продаж модель будет предлагаться с двумя новыми шестицилиндровыми двигателями. Один из них — объемом в 3,0 литра — мощностью в 340 лошадиных сил, а другой (2,9-литровый) — V6 битурбо модели Cayenne S мощностью в 440 лошадиных сил. На разгон до 100 километров в час уходит 5,2 секунды (4,9 секунды с пакетом Sport Chrono).

Автомобиль оснащен несколькими системами помощи водителю, в том числе системой ночного видения с тепловизионной камерой, системой помощи при перестроении, системой контроля полосы и распознавания дорожных знаков, а также ассистентом парковки с функцией кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Интегрированная SIM-карта с поддержкой LTE открывает доступ к сети и расширенным сервисам Connect Plus. Например, при помощи смартфона можно дистанционно программировать режим работы автономного отопителя.

Фото: пресс-служба Porsche 1 /4

Специально для нового Cayenne было разработано приложение Offroad Precision. Оно фиксирует все детали каждой поездки по бездорожью, позволяя водителю совершенствовать свои навыки путем просмотра видеозаписей. Цены на машину будут объявлены в начале 2018 года.

Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.