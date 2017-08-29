Porsche усовершенствовал новый Cayenne

Автомобильная компания Porsche представила третье поколение модели Cayenne. Официальная премьера состоялась в Штутгарте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.
Инженеры усовершенствовали внешний вид машины: передние воздухозаборники стали больше, также увеличилась длина кузова и объем багажника. Кроме того, впервые автомобиль оснащается разноразмерными шинами и системой управления задними колесами. Это, по словам представителей марки, повышает курсовую устойчивость и динамические характеристики при прохождении поворотов.
Ходовые качества автомобиля улучшили за счет системы активного полного привода, трехкамерной пневмоподвески и электронной системы подавления кренов. Еще одна опция для нового Cayenne — чугунные тормозные колодки с покрытием из карбида вольфрама.
Со старта продаж модель будет предлагаться с двумя новыми шестицилиндровыми двигателями. Один из них — объемом в 3,0 литра — мощностью в 340 лошадиных сил, а другой (2,9-литровый) — V6 битурбо модели Cayenne S мощностью в 440 лошадиных сил. На разгон до 100 километров в час уходит 5,2 секунды (4,9 секунды с пакетом Sport Chrono).
Автомобиль оснащен несколькими системами помощи водителю, в том числе системой ночного видения с тепловизионной камерой, системой помощи при перестроении, системой контроля полосы и распознавания дорожных знаков, а также ассистентом парковки с функцией кругового обзора и адаптивным круиз-контролем. Интегрированная SIM-карта с поддержкой LTE открывает доступ к сети и расширенным сервисам Connect Plus. Например, при помощи смартфона можно дистанционно программировать режим работы автономного отопителя.
Специально для нового Cayenne было разработано приложение Offroad Precision. Оно фиксирует все детали каждой поездки по бездорожью, позволяя водителю совершенствовать свои навыки путем просмотра видеозаписей. Цены на машину будут объявлены в начале 2018 года.
Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.