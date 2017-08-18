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Новая краска для Porsche обошлась его владельцу дороже автомобиля

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Владелец автомобиля Porsche 911 Turbo потратил почти 100 тысяч долларов на то, чтобы перекрасить свою машину в нестандартный цвет. Как сообщает Luxurylaunches, оттенок носит название Python Green Chromaflair.

В зеленый цвет с градиентом к желтому машину выкрасили мастера ателье Porsche Exclusive. Имя клиента, выбравшего этот дизайн, не сообщается. Краска Chromaflair также доступна в фиолетовом, синем и золотом вариантах.

Издание подчеркивает, что за деньги, которые были потрачены на новый цвет, вполне можно было купить другую машину, например, Porsche 911 Carrera (цены на них начинаются от 93 тысяч долларов).

Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.

По данным на первое полугодие 2017 года, самым продаваемым автомобилем марки стал кроссовер Macan. При этом самый высокий рост продемонстрировал новый Panamera — продажи четырехдверного спорткара выросли на 54 процента.

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