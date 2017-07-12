Китайцы обеспечили рекордный рост продаж Porsche

Немецкая автомобильная компания Porsche продемонстрировала устойчивый рост продаж в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

За шесть месяцев в мире было продано 126 497 машин, что на семь процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Этот показатель является рекордным для компании.

Самым крупным рынком для марки остается Китай — продажи там увеличились на 18 процентов и составили 35 864 машины. Вторым стал рынок США с 27 568 переданными клиентам автомобилями.

По данным Porsche, самой продаваемой моделью фирмы остается кроссовер Macan. При этом в процентном соотношении самый высокий рост продемонстрировал новый Panamera — продажи четырехдверного спорткара выросли на 54 процента.

«Клиенты приняли новую модель с ошеломляющим энтузиазмом. Версии с подключаемым гибридным приводом и в новом кузове Sport Turismo дадут нам новый импульс. В основе нашего успеха лежит особая привлекательность наших продуктов и уникальные впечатления, связанные с брендом Porsche», — пояснил член правления Porsche AG Детлев фон Платен.