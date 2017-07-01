Россиянам предложат самый мощный Porsche 911 за 19 миллионов рублей

Немецкая автомобильная компания Porsche представила модель 911 GT2 RS, сообщил корреспонденту «Ленты.ру» представитель компании.

Официальная премьера состоялась на Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания. Двухместный заднеприводный автомобиль весом 1470 килограммов оборудован оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 700 лошадиных сил и стал самым мощным в линейке 911. Разгон с места до скорости 100 километров в час занимает 2,8 секунды; максимальная скорость — 340 километров в час.

В серийной отделке салона 911 GT2 RS использована красная алькантара, черная кожа и декоративные планки из карбона с характерной текстурой. Функцию центрального устройства управления аудиосистемой, навигацией и коммуникацией выполняет Porsche Communication Management (PCM). Кроме того, в базовую комплектацию входят модуль Connect Plus и приложение Porsche Track Precision App. Данное приложение позволяет водителю отображать и анализировать на смартфоне детальные параметры заезда.

Фото: Porsche AG

Дебют спорткара отмечен специальным выпуском часов. Хронограф 911 GT2 RS, выполненный в спортивном стиле, предназначен исключительно для владельцев автомобиля и может быть заказан только вместе с новой моделью GT с 30 июня 2017 года в центре Porsche. Калибр 01.200, самостоятельно разработанный специалистами Porsche Design имеет функцию Flyback, противоударный часовой механизм и официальный сертификат точности COSC. Корпус выполнен из легкого титана.

Цена автомобиля в России составит от 19,2 миллионов рублей. Цена хронографа Porsche Design 911 GT2 RS в Германии составляет 9 450 евро. Стоимость данного аксессуара в России, а также информация по его доступности будет известна позже.