Porsche привезет во Франкфурт новую версию 911

Немецкая автомобильная компания Porsche представит новую версию модели 911 Speedster. Ее покажут на международном автосалоне во Франкфурте, который пройдет в сентябре. Об этом сообщает The Car Magazine.

Технические особенности новой машины пока не раскрываются. Известно только, что автомобиль получит двигатель от 911 Carrera GTS мощностью 450 лошадиных сил и специальную окраску кузова.

Предыдущий Porsche 911 Speedster показали в 2010 году. От стандартной модели спорткара он отличался видоизмененной передней частью кузова и укороченным ветровым стеклом. Первую «сотню» он набирал за 4,6 секунды.

Porsche — немецкий производитель автомобилей, компания основана в 1931 году. Одна из новинок — модель 911 GT2 RS.

Двухместный заднеприводный автомобиль весом 1470 килограммов оборудован оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 700 лошадиных сил и стал самым мощным в линейке 911. Разгон с места до скорости 100 километров в час занимает 2,8 секунды; максимальная скорость — 340 километров в час.