Porsche заложил основы для будущего

Немецкая автомобильная компания Porsche в первом полугодии 2017 года увеличила результат операционной деятельности, оборот, продажи и объем рабочей силы. Об этом собощается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 31 июля.

По результатам за шесть месяцев, объем операционной деятельности вырос на 16 процентов и составил 2,1 миллиарда евро, оборот компании увеличился на 8 процентов — до 11,8 миллиарда евро. Количество переданных клиентам автомобилей выросло на 7 процентов до 126 497 штук.

«Для Porsche главным приоритетом остаются довольные клиенты и создание долгосрочных надежных рабочих мест. Солидные финансовые результаты являются основой для будущего», — прокомментировал председатель правления Porsche AG Оливер Блуме.

В середине июля 2017 года стало известно, что самым крупным рынком для марки остается Китай — продажи там увеличились на 18 процентов и составили 35 864 машины. Вторым стал рынок США с 27 568 переданными клиентам автомобилями.

По данным Porsche, самой продаваемой моделью фирмы остается кроссовер Macan. При этом в процентном соотношении самый высокий рост продемонстрировал новый Panamera — продажи четырехдверного спорткара выросли на 54 процента.