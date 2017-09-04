Россияне 52 дня бесплатно катались на Porsche

Российское представительство немецкой автомобильной марки Porsche завершило вторую ежегодную программу тест-драйвов для потенциальных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 4 сентября.

На протяжении 52 дней в рамках программы Porsche Test Drive Center поклонникам немецкой марки на выбор предлагались модели Panamera, Macan и Cayenne для бесплатного вождения. Срок тест-драйва составлял до 24 часов. Зафиксированный по итогам программы общий километраж составил более 90,5 тысяч километров, что равно почти трем кругосветным путешествиям.

Проект начал свою работу 1 июля и завершился 22 августа. За этот период было проведено 324 тест-драйва, из которых 277 пришлось на Porsche Panamera. Наибольшим спросом пользовалась модель Porsche Panamera Turbo мощностью 550 лошадиных сил, развивающая максимальную скорость до 306 километров в час. Обязательными критериями участия были возраст водителя (старше 25 лет), наличие действующего водительского удостоверения со стажем вождения от 3 лет, наличие собственного автомобиля мощностью свыше 245 лошадиных сил и не раньше 2013 года выпуска.

Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.