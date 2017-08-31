Американцы модернизировали «последний настоящий Porsche»

Американская компания Gunther Werks, которая занимается тюнингом автомобилей, представила новую версию Porsche 993 400R. Об этом сообщает Highsnobiety.

Обозначением 993 отмечали заводские машины, которые выпускались с 1993 по 1998 год. Это последняя модель с системой воздушного охлаждения. Представители марки назвали ее «последним настоящим Porsche».

Обновленная машина получила новый кузов из углеродного волокна, автомобиль укомплектовали более широкими шинами из-за чего пришлось расширить крылья. На выбор предлагается 18 вариантов окраски. Цены на машину пока не названы.

Фото: Porsche 1 /5

Porsche — немецкая компания, производящая автомобили. Основана в 1931 году, штаб-квартира располагается в Штутгарте.

Чтобы изменить машину иногда ее достаточно просто перекрасить. Например, в середине августа 2017 года владелец Porsche 911 Turbo потратил на это почти 100 тысяч долларов. За эти деньги вполне можно было купить другую машину, например, Porsche 911 Carrera (цены на них начинаются от 93 тысяч долларов).