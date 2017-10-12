Выявлены неожиданные автомобильные предпочтения богатых россиян

«Автостат ИНФО» опубликовал данные совместного с проектом «Правильная цена» экспертного исследования по определению характеристик типичного трехлетнего автомобиля с пробегом в массовом и премиальном сегментах авторынка России.

Согласно полученным исследователями результатам, типичный автомобиль премиального сегмента в России — это внедорожник с дизелем рабочим объемом от двух до трех литров, мощностью от 150 до 199 лошадиных сил и с автоматической коробкой передач (17,1 процента всех вошедших в выборку машин). В целом внедорожники составляют 62,1 процента в премиум-сегменте; доля седанов — 26,5 процента.

Аналитики отметили, что автоматической трансмиссией оснащены все премиальные автомобили, охваченные исследованием. По словам авторов доклада, это объясняется тем, что в выборку попали модификации с наиболее высокими продажами в рамках каждой исследуемой модели в 2014 году.

В массовом сегменте самыми распространенными оказались седаны (более 40 процентов) с бензиновым двигателем (98 процентов всех исследованных машин).

Всего исследованием было охвачено около 900 тысяч автомобилей, проданных в 2014 году на первичном рынке.