Audi выпустит на гоночный трек электроболид

Немецкая автомобильная компания Audi представила полностью электрический гоночный болид e-tron FE04. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Автомобиль примет участие в соревнованиях серии Formula E в Гонконге 2 декабря. 29 и 30 сентября гонщик заводской команды Даниэль Абт покажет новинку на фестивале E-Mobility Play Days на трассе Red Bull Ring в Австрии.

Фото: Audi 1 /2

«Совместно с нашим технологическим партнером Schaeffler мы разработали совершенно новую силовую установку. Понять это можно с первого взгляда на новый углепластиковый корпус силового агрегата. Изменился даже звук автомобиля, и это тоже результат применения новых технологий», — рассказал о новинке глава подразделения Audi Motorsport Дитер Гасс.

Технические подробности и характеристики электромобиля не разглашаются.

В гоночной серии Formula E команды и производители имеют возможность самостоятельно разрабатывать силовой агрегат, в который входят непосредственно двигатель, трансмиссия и некоторые элементы подвески, а также соответствующее программное обеспечение.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).