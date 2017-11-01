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Назван критический возраст для отцовства

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Американские ученые выяснили, что эмбрионы, полученные из сперматозоидов мужчин старшего возраста, развиваются медленнее, чем зародыши, возникшие от половых клеток молодых мужчин. На исследования, представленные на ежегодной конференции Американского общества репродуктивной медицины (город Сан-Антонио, Техас), обратило внимание Daily Mail.

В среднем эмбрионы, развившиеся из сперматозоидов мужчин старше 50 лет, развиваются на 35 процентов медленнее, чем зародыши, полученные от половых клеток мужчин младше 35 лет.

В частности, такой эмбрион поздно достигает стадии бластоцисты, после которой происходит прикрепление зародыша к стенке матки. В среднем достижение стадии бластоцисты у эмбрионов от взрослых мужчин занимает на 4,3 процента больше времени, чем у зародышей от молодых мужчин.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав видеозаписи, на которых запечатлено развитие 3532 эмбрионов, взятых у 527 гетеросексуальных пар.

Издание приводит примеры других исследований, представленных на конференции и посвященных влиянию возраста мужчины на качество его сперматозоидов. В одном из них говорится о том, что в половых клетках взрослого мужчины накапливается слишком много мутаций, а в другом сообщается, что сперма пожилых мужчин содержат избыток анеуплоидных половых клеток (в них нарушено нормальное число хромосом).

«Пожилым людям и их партнерам следует задуматься о рисках плохого исхода беременности и потенциальных проблемах развития нервной системы у потомства», — отметил вице-президент Американского общества репродуктивной медицины Питер Шлегель.

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