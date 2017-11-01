Отчеты нациста об убийствах евреев и поляков включили в список наследия ЮНЕСКО

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение включить в список Всемирного документального наследия архив нацистского преступника группенфюрера СС Юргена Штропа. Об этом сообщает «Радио Польша».

Документы касаются подавления вооруженного еврейского восстания и окончательной ликвидации гетто в оккупированной Варшаве в апреле и мае 1943 года.

Штроп руководил карательной операцией отрядов СС и вермахта против еврейского населения польской столицы. Архив, о котором идет речь, состоит из 126 документов, в том числе ежедневных докладов, а также фотографий. Они хранятся в штаб-квартире польского Института национальной памяти (IPN) в Варшаве.

В 1947 году американский трибунал в Дахау приговорил Штропа к смертной казни. После выдачи Польше ему вынесли аналогичный приговор повторно. Штропа казнили в марте 1952 года.