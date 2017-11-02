Экономика
 

Альфа-Банк и Вологодская область заключили соглашение о сотрудничестве

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Альфа-Банк и правительство Вологодской области заключили соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Вологодской области. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Соглашение предусматривает сотрудничество банка и органов исполнительной власти региона в комплексном финансировании приоритетных проектов Вологодской области и Череповца, а также текущей и инвестиционной деятельности и банковском обслуживании государственных учреждений и предприятий региона. Кроме того, важными направлениями сотрудничества можно назвать банковское сопровождение контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок товаров, работ и услуг и сотрудничество с региональными фондами поддержки в рамках государственной программы стимулирования кредитования компаний малого и среднего бизнеса.

Как отметил первый заместитель председателя совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, сейчас банк активно выходит на принципиально новые для себя рынки и готов предложить региону новые форматы взаимодействия. «Вологодская область сегодня динамично развивается, и мы видим много перспективных и потенциально интересных для нас проектов, в том числе в сфере промышленного производства, агропромышленного комплекса, электроэнергетики, транспорта, лесоперерабатывающего комплекса. Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным и будет способствовать инфраструктурному развитию и процветанию региона», — подчеркнул Олег Сысуев.

Олег Кувшинников, в свою очередь, отметил, что Альфа-Банк является крупнейшим частным кредитным учреждением страны, работающим во всех сегментах финансовой системы России. «Ваш банк по праву заслужил себе деловую репутацию успешного и надежного партнера, — подчеркнул губернатор. — Поэтому подписание сегодняшнего соглашения – это очередной шаг в укреплении финансовой системы Вологодской области».

Он также подчеркнул, что в регионе выстроена системная работа по привлечению на территорию области инвесторов, она отвечает требованиям рыночной экономики и близка философии крупнейшего частного банка.

Одним из важных направлений сотрудничества может стать финансирование крупных инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития в Череповце.

«Это уникальное окно возможностей с десятилетними налоговыми льготами, которые позволяют нашим предприятиям быть конкурентоспособными не только на внутренних, но и на внешних рынках. Уже сейчас в портфеле ТОСЭР более 10 проектов с объемом инвестиций более 4,5 миллиарда рублей. Все они требуют оборотных средств. Кроме того, на Вологодчине реализуются крупные инфраструктурные проекты — обход города Вологды и второй мост через Шексну в Череповце, которые также потребуют привлечения кредитных ресурсов. Поэтому банковский сектор становится необходимым инструментом для реализации наших крупных инвестиционных проектов», — подчеркнул губернатор.

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