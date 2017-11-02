Петербургские перевозчики при налете лишились 20 тонн мяса и оказались в лесу

Неизвестные, напав на водителя и экспедитора, похитили из прицепа автомобиля 20 тонн мяса. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«1 ноября около 13.30 на проспекте Непокоренных четверо злоумышленников нанесли телесные повреждения 34-летнему водителю и 26-летнему экспедитору, прибывшим на автомобиле Volvo с прицепом для разгрузки. В прицепе автомобиля находились 20 тонн мяса», — говорится в сообщении.

Нападавшие посадили водителя и экспедитора в автомобиль Mercedes и вывезли в лес. Автомобиль с прицепом без груза вскоре был обнаружен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

4 июня стало известно, что петербургская полиция ведет проверку по факту хищения 10 тонн шпика с территории овощебазы.

С заявлением в полицию 3 июня обратился представитель одного из коммерческих предприятий. По его словам, неизвестный злоумышленник незаконно завладел шпиком на овощной базе в Калининском районе города. Не оплатив товар, он скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo.