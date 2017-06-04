Неизвестный на красном грузовике похитил 10 тонн шпика в Петербурге

Петербургская полиция ведет проверку по факту хищения 10 тонн шпика с территории овощебазы. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июня, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением в полицию 3 июня обратился представитель одного из коммерческих предприятий. По его словам, неизвестный злоумышленник незаконно завладел шпиком на овощной базе в Калининском районе города. Не оплатив товар, он скрылся с места происшествия на автомобиле Volvo.

Стражи порядка разыскивают предполагаемого преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает «Фонтанка», владелец считает, что неоплаченное сало увезли в Карелию. Он сообщил, что товар был в красном фургоне Volvo, который сопровождал серебристый Chevrolet Lacetti.

По информации издания, установлено, что грузовик числится за 56-летним петербуржцем, машина объявлена в розыск. Также отмечается, что уголовное дело может быть возбуждено по статье «Мошенничество».