Украинка выманила у пенсионерки 90 тысяч рублей в подвале храма Христа Спасителя

Уроженка Криворожского района Днепропетровской области Украины подозревается в хищении 94 тысяч рублей у пожилой женщины в подвале храма Христа Спасителя. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В июне 2016 года Лидия Закурдаева 1940 года рождения заявила в полицию о том, что неизвестная похитила у нее 94 тысячи рублей, назначив встречу якобы для продажи шубы в подвале храма Христа Спасителя.

Установить причастность к этому преступлению женщины из Украины сотрудникам ОУР ОМВД удалось в четверг, 1 июня. Выяснилось, что ранее ее уже задерживали в рамках другого уголовного дела, возбужденного в январе 2017 года.

В ноябре 2015 года в Южном Бутово задержали уроженца Украины, укравшего несколько плиток шоколада из магазина. Как оказалось, он нужен был украинцу для изготовления фондю с салом.

