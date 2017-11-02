Иркутские «Суперджеты» получат имена святых и полетят в Омск

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» освятит новые самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и назовет их именами святых. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Речь идет о девяти лайнерах, им присвоят имена преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, апостола Петра, князя Владимира и других православных святых.

Самолеты освятят 7 ноября, «Интерфакс» уточняет, что новые лайнеры будут летать в Омск, Краснодар, Магадан.

В октябре 2016 года корабль «Союз МС-02» доставил на Международную космическую станцию частицу мощей Серафима Саровского. Их вернули на Землю в апреле 2017-го.

Летом того же года принадлежащий «ИрАэро» SSJ-100 аварийно сел в Омске. На момент нештатной ситуации авиакомпания использовала самолет второй день. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.