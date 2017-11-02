Везучие японцы искупаются в ванне с куриными ножками

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC совместно с японским брендом Village Vanguard создала бомбочки для ванн в виде куриных ножек с соответствующим ароматом. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает HighSnobiety.

Средство с запахом жареной курицы выпущено ограниченным тиражом в сто экземпляров. Его бесплатно получат победители лотереи, которая проводится с 1 по 15 ноября в Twitter-аккаунте KFC Japan. Принять участие в ней могут только жители Японии.

В июле сообщалось, что в продажу поступила собственная линейка одежды KFC. В лимитированную коллекцию вошли футболки и свитшоты, а также аксессуары и украшения. В 2016 году сеть быстрого питания выпустила съедобный лак для ногтей со вкусом жареного цыпленка в двух вариантах — Original («Оригинальный») и Hot & Spicy («С острыми специями»).

KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.