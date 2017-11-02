Желавшая испытать эйфорию британка казнила подростка-аутиста

Британку Джемму Лили осудили за пытки и жестокое убийство подростка-аутиста в Западной Австралии. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, женщина казнила 18-летнего Аарона Пейджича в своем доме в городе Перт, а после захоронила его, прикрыв могилу бетоном и плиткой.

По словам Лили, она хотела убить кого-нибудь до того момента, как ей исполнится 25 лет, чтобы испытать настоящую эйфорию. Женщина поделилась своими планами с соседкой, 43-летней Труди Ленон.

Мать осужденной призналась, что ее дочь всегда увлекалась историями о серийных убийцах. В 16-летнем возрасте она написала книгу SOS о киллере, в которой содержалось много сцен пыток.

Следствие выяснило, что Аарон пришел к Лили, чтобы помочь ей установить компьютерную программу. Пока он это делал, женщина подкралась сзади и стала душить его проводом, а затем трижды ударила ножом в сердце. Лили заявила, что, совершив убийство, «ощутила то, чего никогда не испытывала прежде».

Мать Аарона назвала убийц «отвратительными животными», пожелав, что бы они всю оставшуюся жизнь провели за решеткой. Отмечается, что соседка британки свою причастность к убийству отрицает. По словам женщины, «она только помогла прибраться в квартире после убийства».

Приговор по делу Лили и Ленон будет оглашен в феврале 2018 года.