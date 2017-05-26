Аутиста приговорили к 15 годам тюрьмы за попытку устроить взрыв в метро Лондона

Суд в Лондоне приговорил 20-летнего студента Дэймона Смита (Damon Smith), страдающего аутизмом, к 15 годам тюрьмы за то, что он пронес в метро самодельную бомбу. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает The Guardian.

В октябре 2016 года молодой человек оставил в час пик рюкзак с самодельным взрывным устройством на станции Норт-Гринвич лондонской подземки. По словам Смита, таким образом он хотел напугать пассажиров перед Хэллоуином. Сообщается, что бомба не сработала.

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Однако обвинение не поверило студенту, поскольку бомба с часовым механизмом была начинена шрапнелем. Как отмечает издание, британец изготовил взрывное устройство, воспользовавшись инструкцией террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), которую он нашел в интернете.

Суд признал, что молодой человек не пытался совершить теракт, истинные мотивы произошедшего определить сложно. При этом судья Ричард Маркс пояснил, что на приговор повлиял теракт в Манчестере.

Защита Смита пообещала обжаловать приговор, заявив, что потребует повторной медицинской экспертизы.

Молодой человек интересуется исламом и оружием, любит азартные игры и собирает фотографии экстремистов. В детстве у него диагностировали синдром Аспергера —расстройство аутистического характера, которое связано с трудностями социального взаимодействия.

В результате теракта в Манчестере вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 госпитализированы. Самоподрыв совершил 22-летний Салман Абеди, который незадолго до этого вернулся из Ливии.