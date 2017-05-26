Четырех жителей Лондона обвинили в подготовке терактов

Лондонская полиция объявила о предъявлении обвинения четырем мужчинам, подозреваемым в подготовке терактов на территории Великобритании. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает Reuters.

Жителей восточного Лондона арестовали на прошлой неделе, еще до теракта в Манчестере, произошедшего 22 мая.

24-летний Умар Ахмед Хак обвиняется в подготовке теракта, который он должен был осуществить в промежутке между между 25 марта и 18 мая. Предоставить оружие ему, по мнению следствия, должен был 25-летний Надим Ильяс Патель.

Еще два фигуранта дела — 27-летний Мухаммад Абид и 18-летний Абутахер Мамун. Абида обвиняются в сокрытии от полиции информации, которая могла бы помочь стражам порядка задержать Хака, а Мамун должен был помочь совершить террористическую атаку.

26 мая их дело рассмотрит Вестминстерский магистратский суд.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста, и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.